Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin talimatıyla ilçenin pazar yerlerinde vatandaşlara çorba ikramı uygulaması başlatıldı.

Vatandaşların soğuk kış sabahlarında içlerini ısıtmak ve güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında Perşembe ve Cumartesi pazarlarında esnaf ve halka çorba ikramı yapıldı.

Sungurlu Belediye Başkan Vekili Yılmaz Çağlayan ile Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, Cumartesi pazarını ziyaret ederek belediye personeliyle vatandaşlara çorba ikram ettiler.

Muhabir: Haber Merkezi