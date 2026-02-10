Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, on bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde faaliyet gösteren fırıncı esnafını makamında ağırladı. Toplantıda, vatandaşların Ramazan ayını daha rahat ve huzurlu geçirebilmeleri adına pide fiyatları masaya yatırıldı.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Odabaş ve ilçe fırıncıları katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, hem esnafın talepleri dinlendi hem de vatandaşın alım gücü gözetilerek ortak bir çözüm arandı.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN SOFRASINA KATKI SUNMAK İSTEDİK"

Toplantı sonrasında alınan kararı kamuoyuyla paylaşan Başkan Şerif Arslan, fırıncı esnafının da desteğiyle bu yıl pide fiyatlarında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu. Başkan Arslan, görüşmede varılan mutabakatı şu sözlerle ifade etti:

"Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Bu mübarek ay öncesinde fırıncı kardeşlerimiz ve Esnaf Odası Başkanımız Sayın Murat Odabaş ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın sofralarına sıcak pideyi daha uygun şartlarda götürebilmeleri adına, 200 gramlık Ramazan pidesine zam yapmama kararı aldık. 200 gr. pide için 12.5 TL'den satışa devam edilecek. Bu süreçte fedakarlık gösteren tüm fırıncı esnafımıza ve Oda Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Odabaş da alınan kararın Alaca halkına hayırlı olmasını dileyerek, esnaf ve belediye işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Alınan bu karar, Ramazan hazırlığı yapan ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.