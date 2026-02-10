Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu (TATDUS) tarafından Hastanenin Acil Tıp Kliniği işbirliği ve ev sahipliğinde iki gün süren İleri Ultrasonografi Kursu düzenlendi. Kurs kapsamında 8 saat teorik ve 8 saat pratik olmak üzere toplamda 16 saatlik eğitim gerçekleştirildi.

Kurs çerçevesinde çok sayıda kursiyer, deneyimli ve yurtdışında da eğitimlerde bulunan bir ekipten eğitim alma fırsatı buldu. Program tertibine katkıda bulunan Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seval Komut, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İlter Ağaçkıran, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günay, Acil Tıp Kliniğinde çalışan uzman hekimler ve Acil Tıp Kliniği tüm asistan hekimleri eğitimde hazırda bulundu.

Programa katılan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, hastane ve Tıp Fakültesi himayesinde her geçen gün artan ve kaliteli bilimsel etkinliklerin olmasından memnuniyetlerini iletirken, bu tür organizasyonlar için desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.

Eğitmenler ve kursiyerler de verimli bir kurs geçirdiklerini dile getirdi.

Muhabir: SELDA FINDIK