Dolandırıcılar Ramazan ayında da iş başında! Sahte kampanyalar ve bağış siteleri açarak tuzak kurmaya çalışan dolandırıcılar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bağlı USOM’un radarına takıldı.

940 SİTE KAPATILDI

Gelen ihbarlar USOM’un geliştirdiği yazılımlar ile tespit edilen 940 internet sitesine erişim engeli getirildi. Sabah’ın haberine göre, engelleme getirilen bazı internet siteleri şu şekilde: "ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ramazansizleguzel.com.tr, ramazankaraca.com.tr, ramazana101.com, ramazandayardim.com, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com"

HESAP BİLGİLERİNİ ALIYORLAR

Sitelerde sözde uygun fiyatlı ürünler, yardım kampanyaları, kurumsal markaların taklit edilmiş görselleri gibi yanıltıcı içerikler yer aldığı ve bu yolla vatandaşın kredi ve banka kartı ile kimlik bilgilerinin çalındığı ifade edildi. Aynı zamanda gönderilen SMS ya da maillere de çok dikkat etmek gerekiyor.

KARTLARI İŞLEME KAPATIN

Linkle erişilen sitenin adresinin tam olarak resmi adres olup olmadığının dikkatle kontrol edilmesi, emin olunamayan durumlarda o siteden uzak durulması önem arz ediyor.

Dolandırıcılığa maruz kalanların anında bankasını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması, kartlarını işleme kapatması ve sonrasında en yakın karakol ya da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor.

