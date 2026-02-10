Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım programı kapsamında ikinci grup acente temsilcileri; Şehir Müzesi, Çorum Müzesi, Tarihi Çorum Meydanı, Dikiciler Arastası ve Velipaşa Hanı gibi kentin simge mekânlarını gezdi. Tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra şehir genelinde yürütülen koruma, restorasyon ve tanıtım çalışmaları hakkında da kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turizm acentesi temsilcileri, 12 Şubat’a kadar üç ayrı grup halinde Çorum’daki ziyaretlerini sürdürecek.

Muhabir: SELDA FINDIK