Mehmet İhsan Çıplak mesajında, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 57 yıllık şanlı mazisiyle Türk siyasetinin onur abidesi olmaya devam ettiğini belirterek, partinin 9 Şubat 1969’da Türk milletinin bağımsızlığına, birliğine, dirliğine ve bekasına adanmış kutlu bir yürüyüş olarak doğduğunu ifade etti.

Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in liderliğinde milletin bağrından çıkan MHP’nin, kurulduğu günden bu yana Türk milletinin sarsılmaz kalesi ve devletin güçlü teminatlarından biri olduğunu vurgulayarak Milliyetçi Hareket Partisi’nin zor zamanlarda sorumluluktan kaçmayan, milletin menfaatini her şeyin üstünde tutan bir siyasi anlayışı temsil ettiğini kaydeden Mehmet İhsan Çıplak, partinin yıllar boyunca bedel ödediğini, çile çektiğini ancak davasından, vatan ve millet sevdasından asla taviz vermediğini dile getirdi.

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin bilge liderliğinde MHP’nin; milli birlik ve beraberliğin, terörsüz Türkiye idealinin, güçlü devlet anlayışının ve Türk-İslam ülküsünün kararlı savunucusu olduğunu aktaran MHP İl Başkanı Çıplak, Cumhur İttifakı ruhuyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yüründüğünü ifade etti.

1990’lı yıllarda tanıştığı milliyetçi-ülkücü camiaya, partinin 57. yılında İl Başkanı olarak hizmet etmenin onur ve gururunu yaşadığını dile getiren Çıplak, liderleri Devlet Bahçeli’ye olan sarsılmaz sadakatle, partinin ilke ve duruşuna bağlı kalarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında daha çok çalışacaklarını, daha çok üreteceklerini ve millete kalıcı eserler bırakacaklarını söyledi.

MHP İl Başkanlığı olarak dava arkadaşlarıyla birlikte ilk günkü inanç ve kararlılıkla yollarına devam edeceklerini vurgulayan Çıplak, MHP’nin 57. kuruluş yılını gururla kutladıklarını, başta merhum Başbuğ Alparslan Türkeş olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm dava büyüklerini rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi