Ziyarette, Sungurlu Ticaret Borsası’nın yürüttüğü çalışmalar, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca ilçenin tarım, ticaret ve hayvancılık alanındaki mevcut durumu ele alınarak, bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak konular değerlendirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sungurlu Ticaret Borsası’nın faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek, yapılan çalışmaların bölge adına önem taşıdığını ifade etti.

Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Kürbüz ise, TOBB’un borsalara ve üreticiye verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirperverliği dolayısıyla Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR