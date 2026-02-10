Köy yolu üzerinde, özellikle yağışlı dönemlerde ulaşımda aksamalara neden olan noktada 2,50 x 2,00 metre ölçülerinde ve 7 metre uzunluğunda kutu menfez inşa edildi. Çalışma ile yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliyesi sağlanırken, yolun dayanıklılığı ve kullanım ömrü de artırıldı. Yeni yapılan menfez ile birlikte sürücü ve yayalar için ulaşım daha güvenli, rahat ve kesintisiz hale geldi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların plan ve program dahilinde sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi