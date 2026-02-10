MHP’nin olağan genel kurul sürecine girmesinin ardından başlayan değişimler devam ediyor. Buna göre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin takdiri; Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat İşleri Başkanı Edip Semih Yalçın’ın olurlarıyla Ortaköy İlçe Başkanlığı görevine Hüseyin Yavuz, Uğurludağ İlçe Başkanlığı görevine Kenan Genç ve Kargı İlçe Başkanlığı görevine ise Ahmet Çağlar atandı.

Planlamalar dahilinde ilçe başkanlıklarında devir-teslim törenleri yapılacağını duyuran MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, görevlerini devreden Ortaköy İlçe Başkanı Murat Eraslan, Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek ve Kargı İlçe Başkanı Raşit Erdoğan’a bugüne kadar teşkilata verdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

MHP’de eski diye bir kavramın olmadığını da dile getiren İl Başkanı Çıplak, “Ayrılık yoktur, tazelenme vardır. Kapımız; partimizin ilkelerini benimseyen, Liderimiz Devlet Bahçeli’nin fikirlerini özümseyen ve bu kutlu davaya baş koyan herkese sonuna kadar açıktır.

MHP; kendini sürekli yenileyen, kadrolarını güçlendiren, kimseyi dışlamayan; tam tersine aynı inanç ve ülküde buluşan herkesi bağrına basan bir harekettir. Görevlerini devralacak ilçe başkanlarımıza ve yönetim kurullarına hayırlı olmasını diler, Yüce Mevla’dan başarılar niyaz ederiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi