Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Kargı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 2026 Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak.

Kongreye mevcut Başkan Orhan Camcı’nın tek aday olarak girmesi bekleniyor. Kongre Kargı Esnaf Kefalet Düğün Salonu’nda (İmambey Mahallesi Cemiyet Meydanı No:12 Kargı/Çorum) saat 11.00’de yapılacak.

Genel kurulda; divan teşkilinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi, bilanço gelir-gider hesaplarının müzakeresi ve oylanması gündeme gelecek. Ayrıca yönetim ve denetim kurullarının ibrası, yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçenin görüşülmesi, ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, muhtaç durumdaki üyelere yardım konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi ele alınacak.

Genel kurulda yapılan seçimle Kargı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın başkan ve yönetim kurulu yeniden belirlenecek.

Muhabir: Haber Merkezi