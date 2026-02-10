Çorum’un tanınmış ve sevilen simalarından, Tomaklar Ekmek Fırını sahibi Yusuf Çatal (67) vefat etti.

Hasan, emekli Albay İlhan ve Mustafa Çatal’ın ağabeyi, merhum Nurettin Çatal’ın oğlu, Oğuz, Nurettin ve Yasemin Çatal’ın ise babası olan Yusuf Çatal bir süredir rahatsızlığı nedeni ile tedavi görüyordu. Yusuf Çatal’ın vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Uzun yıllar sürdürdüğü esnaflığı ve çevresinde bıraktığı güzel izlerle Çorum halkının takdirini kazanan Çatal’ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Abdibey Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

