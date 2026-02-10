Çorum’un merkezinden ilçelerine kadar aynı sorunun yaşandığını vurgulayan Vatansever, özellikle Alaca başta olmak üzere birçok ilçede genç nüfusun hızla azaldığını belirterek şunları söyledi:

“Gençlerin bavul topladığı bir şehirde ne sanayiden ne kalkınmadan söz edilebilir. Çorum, çalışmak isteyen evlatlarını tutamıyorsa burada ciddi bir yönetim ve planlama sorunu vardır.”

“BU GİDİŞAT KADER DEĞİL”

Sorunun yıllardır ötelenerek büyüdüğünü ifade eden Vatansever, işsizliğin kader gibi gösterilmesine sert tepki göstererek, “Çorum köy değil, üretim şehri olmalıdır. İşsizlik kader değildir. Plansızlık, ilgisizlik ve günü kurtaran politikalar bu tabloyu doğurmuştur” ifadesini kullandı.

Acilen üretime dayalı yatırımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Vatansever, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesini, gençler için kalıcı istihdam alanları oluşturulmasını istedi.

Muhabir: Haber Merkezi