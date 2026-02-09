Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 31 Aralık 2025 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Çorum’un nüfusu bir önceki yıla oranla yine azalmaya devam ederek 519 bin 590 olarak kayıtlara geçti. Buna göre il genelinde yaşayan nüfusun 258 bin 85’ini erkekler, 261 bin 505’ini ise kadınlar oluşturdu.

ÇORUM MERKEZ NÜFUSU 299 BİN 565’E YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre köylerle birlikte Çorum merkez nüfusu ise geçen yıla göre 2.310 kişi artarak 299 bin 565 oldu. Köy hariç nüfus ise 270 bin 361 oldu. Merkez ilçede yaşayan nüfusun 147 bin 664’ünü erkekler, 151 bin 901’ini ise kadınlar oluşturdu.

2024 yılında Çorum’un il geneli nüfusu 521 bin 335, merkez ilçe nüfusu ise 297 bin 255 olarak açıklanmıştı.

Çorum’un ilçelerine ait nüfus bilgileri ise şöyle:

Sungurlu: 49.079

Osmancık: 42.673

Alaca: 28.989

İskilip: 28.132

Kargı: 15.119

Bayat: 13.312

Mecitözü: 12.911

Uğurludağ: 5.992

Dodurga: 5.036

Ortaköy: 6.491

Oğuzlar: 4.610

Laçin: 4.094

Boğazkale: 3.587

