Merhum Başbakan, Milli Görüş’ün kurucusu Necmettin Erbakan’ın vefat yıldönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından anma programı düzenlenecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın rahmet, minnet ve özlemle anıldığı belirtilerek, ruhuna mevlit okutulacağı ifade edildi. Programa tüm Çorumlu vatandaşlar davet edildi.

Mevlit programı, bugün (27 Şubat 2026 Cuma günü) ikindi namazı öncesinde Ulucami’de gerçekleştirilecek.

Parti yetkilileri, hemşehrileri bu manevi buluşmaya katılmaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi