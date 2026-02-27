Çorum’da esnaf odalarındaki seçim maratonu tamamlanırken, gözlerin çevrildiği Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) başkanlığı için ilk adaylık açıklaması geldi.

Merkez Elektrik’in sahibi ve üç dönemdir Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanlığı görevini yürüten Erol Bozkurt, ÇESOB Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİ

SAĞLAMAK İÇİN ADAYIM”

Çorum esnaf camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Bozkurt, yaptığı basın açıklamasında değişim mesajı verdi. Adaylık gerekçesini “birlik ve beraberliği güçlendirmek” olarak açıklayan Bozkurt, esnafın sorunlarına çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla yola çıktığını söyledi.

“AYRIŞTIRAN DEĞİL,

BİRLEŞTİREN OLACAĞIZ”

Bozkurt, “Ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucak açan, koltuktan güç alan değil güç veren, oturan değil hizmet eden, sorun üreten değil sorun çözen bir anlayışla bu göreve talibim. Çorum esnafının güçlü sesi, ortak nefesi ve hür iradesi olmak istiyorum” dedi.

“TÜM ODA BAŞKANLARIYLA

UYUM İÇİNDE OLACAĞIM”

Merkez ve ilçelerindeki toplam 40 odanın bulunduğunu ve her meslek kuruluşunun kendine göre sorunlarının olduğuna dikkat çeken Erol Bozkurt, sorunların çözümü için birlikte çalışacaklarını belirterek, birlik yönetimine geldiğinde izleyeceği yolu net bir şekilde ortaya koydu.

“Birlik yönetiminde eşitlik ilkesi vazgeçilmezimiz olacak” diyen Erol Bozkurt, tüm oda başkanlarıyla uyum içinde çalışacaklarını ve hiçbir odayı diğerinden ayırmadan hizmet götüreceklerini vurguladı.

“ESNAFIN GÜÇLÜ SESİ OLACAĞIZ”

Mesleki açıdan projeler üreten, sorunlara çözüm odaklı bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını belirten Bozkurt, “Esnafımızı dinleyerek fikirlerini rehber edinecek, zor demeden yılmadan sorunlara çare arayacağız. Dinamik ve katılımcı bir birlik yapısı kuracağız. Esnafımızın hak ettiği hizmeti alması için var gücümüzle çalışacağız” diyerek destek istedi.

