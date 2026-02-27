CHP İletişim Başkanlığı tarafından daha önce Tekirdağ, İzmir ve Antalya'da düzenlenen Yerel Medya Buluşmaları'nın dördüncüsü Kastamonu Dedeman Otel’de büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut yönetiminde düzenlenen, Çorum’dan da çok sayıda gazetecinin katıldığı CHP Batı Karadeniz Yerel Medya Buluşması’na ayrıca Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bartın, Düzce, Bolu, Çorum, Amasya, Samsun ve Bartın'dan yerel medya temsilcileri hazır bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP Kastamonu İl Başkanı Dilek İlke Karabacak, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Halk TV Program Sunucusu Gözde Şeker, bir çok ilin basın dernekleri yöneticileri, bölge illerinin CHP İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri de iştirak etti.

CHP Kastamonu İl Başkanı Dilek İlke Karabacak, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un açılış konuşmaları ile başlayan programda iki bölümlü panel gerçekleştirildi.



Bu kapsamda ilk oturumda gazeteciler Erkan Yılmaz, Ali Ayaroğlu, Cengiz Demirel, Mehmet Menekşe; ikinci oturumda ise Ünsal Ünlü, Özlem Akarsu ve Sertaç Eş yaptıkları konuşmalarla yerel ve ulusal medya ile gazeteciliğin sorunlarını, beklentilerini ve medyanın geleceğine dair önerilerinizi anlattı.

İki bölümde de salonda hazır bulunan yerel medya mensupları karşılaştıkları sorunlar, CHP’den bu sorunların çözümüne yönelik beklentileri ve CHP’nin iktidara geldiğinde medya ile ilgili yapacağı çalışmaların neler olduğu gibi konularda sorularını yöneltti.

“HÜKÜMET PROGRAMIMIZA

MEDYAYI DA EKLEYECEĞİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'deki toplantıların ardından Batı Karadeniz'de basınla bir araya geldiklerini vurguladı. Toplantıda gazetecilik mesleğinin konuşulacağını belirten Bulut, “Aslında memleketi, memleketin sorunlarını konuşacağız çünkü gazetecilik lafta değil, özde kamu hizmeti veriyor. Kamu hizmeti verirken gazeteciliğin sorunlarını tartışmak, sadece gazetecilere has bir sorunu tartışmak anlamına gelmiyor, bizzat ülkenin demokrasisini tartışmak anlamına geliyor” dedi.

Yerel medyayı “kentin hafızası” olarak niteleyen Bulut, şöyle devam etti: “Kentin hafızası kesilince özgürlük de kesilmiş oluyor. Bunların hepsini ayağa kaldırmanın bir formülünü bulmak ve buna yerel medyadan başlamak lazım. Yerel medyayı güçlü tutmazsanız ulusalı güçlü tutma ihtimaliniz yok. Kastamonu'da yaşananları Ankara'ya anlatabilmek ya da gündem edebilmek, yine bu ilin gazetecileri sayesinde mümkün olacaktır. Bütünlüğün içerisinde bunu yapmak lazım”

Burhanettin Bulut, toplantıları ülke genelinde yapacaklarını vurgulayarak, “Batı'nın sorunu ile Doğu'nun sorunu birbirinden farklı olabilir. Onları bütünleştireceğiz. Bu toplantıları bitirdikten sonra İstanbul'da büyük bir toplantıyla yaptığımız çalışmaları somuta döndüreceğiz. Hükümet programına eklemeye çalışacağız. Orada sizin sorunlarınızı, sizin önerdiklerinizle çözmenin derdine düşeceğiz. Demokrasi basının güçlü olmasıyla, bağımsız yargıyla, Cumhuriyet değerlerine, Atatürk değerlerine sahip çıkmayla olur. O da sizinle olur” diye konuştu.

“YEREL BASIN ZAYIFLARSA

DEMOKRASİ DE ZAYIFLAR”

Kastamonu’da yaklaşık 150 yıllık köklü bir basın geleneği olduğunu ve İstiklal Marşı’nın Ankara’nın ardından ülkede ilk kez Kastamonu Açıkgöz Gazetesi’nde yayınlandığını belirten CHP İl Başkanı Karabacak eşinin uzun yıllar gazetecilik yaptığını, bu nedenle basının sorunlarına uzak olmadığını kaydetti.

Yerelde gazeteciliğin sadece haber yazmak olmadığını, kent hafızasını tutmak anlamına geldiğini vurgulayan Karabacak; “Yerelde gazetecilik zayıflarsa demokrasi zayıflar. Gazetecilik yoksa yolsuzluk artar, güvensizlik artar. Denetim mekanizmalarının sağlıklı işlemediği yerde basın hayati bir rol üstlenir. Basın dördüncü kuvvettir ve bu rolü özgürce yerine getirebilmelidir. Ancak bugün özellikle yerel basının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Azalan gelirleri, artan baskı maliyetleri, düşük tirajlar, resmi ilanlara bağımlılık. Düşük kadrolarda düşük ücretlerle uzun çalışma saatleriyle büyük bir mücadele veriyorsunuz. Dijitalleşme süreciyle birlikte hem geleneksel basını ayakta tutmaya çalışıyor, hem de dijital dünyada var olma mücadelesi veriyorsunuz. Yerel basın güçlenmesi gerekirken kontrol altına alınmaya çalışıyorsa burada hep birlikte durup düşünmemiz gerekir.

Bizim yaklaşımımız nettir: Basının sorunları basın emekçileriyle birlikte çözülür. Ekonomik özgürlüğü olmayan bir basının editoryal özgürlüğü de sınırlı kalır. Bu nedenle yerel basının ekonomik olarak güçlendirilmesi, gazetecinin örgütlenmesinin desteklenmesi ve mesleki dayanışmanın arttırılması büyük önem taşımaktadır. Bugün burada dokuz ilden gelen gazeteciler olarak yalnızca sorunları konuşmak için değil, çözüm üretmek için de bir aradayız. Anadolu'nun kadim birikimini birleştirecek, ortak aklı hep birlikte büyüteceğiz. Yerel basının daha güçlü, daha özgür ve daha sürdürülebilir olması için birlikte yol haritası oluşturacağız. Kastamonu'dan yükselen bu sesin Türkiye'de yerel basının geleceğine katkı sunacağına inanıyorum. Kaleminiz güçlü, sözünüz özgür olsun” şeklide konuştu.



“GAZETECİLER TARAFSIZ

DEĞİL OBJEKTİF OLMALI”

Yerel basının çok güçlü bir geleneğe sahip olduğunu ancak bir çok sorunu bulunduğunu belirten Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı da bir gazetecinin kendisini var edebilmesi için demokratik bir ortama ihtiyacı olduğunu, CHP’nin yönettiği illerde gazetecilerin kendini ifade edebildiği daha demokratik bir ortamda olduğunu, bunun önümüzdeki seçimde iktidara gelmeleri ile ülke geneline yayılacağını vurguladı.

“Gazeteciler kalemlerini gerçeğin ve hakikatin yanında tuttuğu sürece birçok problemin çözüleceğine inanıyorum” diyen Baltacı hiçbir gazeteciden tarafsız olmasını beklemediğini ancak her gazeteciden objektif ve nesnel olmasını beklediklerini de dile getirdi.

Gazetecileri yerel, ulusal, dijital veya ekrandaki gazeteciler olarak ayırmadıklarını belirten Burhanettin Bulut da “Yerel medyayı güçlü tutmazsanız ulusalı tutma ihtimaliniz yok” diyerek AK Parti’nin yayınlarından bile vazgeçen TRT’nin sarayın yayın bürosu haline geldiğini, yerel medya için çok kıymetli bir kurum olan Basın İlan Kurumu ile İletişim Başkanlığı’nın sarayın aparatı haline geldiğini vurguladı.

“Yerel medya ekonomik özgürlüğüne kavuşmadığı müddetçe baskılarla karşılaşmaya devam edecektir” diyen Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da ulusalda gazeteciliğin uçak muhabirciliğine ya da arzuhalciliğe döndüğünü, araştırmacı gazeteciliğin çok az kaldığını, CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde medyaya baskının yapılmadığını vurguladı.

“Görsel Basında Gazetecilik” başlıklı sunum yapan Gazeteci Özlem Akarsu, Basın İlan Kurumu’nun İletişim Başkanlığı’na bağlanmasıyla daha da siyasal bir yer haline geldiğini belirtti.

Gazeteciler Cemiyeti’nin internet sitesinden bir meslek bildirgesi desteklerasyonu yayınladığını hatırlatarak medyada asgari ücretin genel ücret haline geldiğini de belirten Akarsu sadece iktidar yanlısı yayın kuruluşları değil muhalif medyada da özlük hakları sıkıntıların had safhaya ulaştığını, namusu ile mesleğini yapan bir çok gazetecinin tutuklu bulunduğunu ifade etti.

“Yazılı Basında Gazetecilik” başlığında bir konuşma yapan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş de yaşanan sorunlara değinirken, “Dijitalde Gazetecilik” başlığında konuşan Ünsal Ünlü: de bütün meslek örgütlerinin bir araya gelerek gerçek bir çatı altında birleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.