Çorum İmam Hatip Lisesi mezunu öğretmen mezunu olduğu okuldan yaş haddinden emekli oldu

Çorum’da, mezunu olduğu Çorum Merkez Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi (Çorum İmam Hatip Lisesi)’nde görev yapan öğretmen Rafet Kantar, 37 yıllık meslek hayatının ardından yaş haddinden emekliye ayrıldı.

23 yıl idarecilik, 14 yıl İmam Hatip Meslek Dersleri öğretmenliği yapan ve 1 Mart’ta yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Kantar için son ders gününde öğretmen ve öğrencileri tarafından sürpriz bir veda yapıldı.

37 yıllık görev süresini yaş haddi nedeni ile tamamlayan Kantar, yaptığı veda konuşmasında “Öğrenci olarak oturduğum sıralara öğretmen olarak döndüm. Meslek hayatımı yine bu okulda tamamlamak benim için büyük bir anlam taşıyor.” İfadelerini kullandı.

Kantar, 37 yıl boyunca eğitim camiasında görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, en büyük mutluluğunun, yetişmesine katkı sunduğu öğrencilerinin topluma faydalı bireyler olduklarını görmek olduğunu kaydetti.

Programda öğretmen ve öğrenciler, Kantar’a teşekkür ederek emeklilik hayatında sağlık ve huzur dileğinde bulunarak helallik istediler.

1988 yılında mesleğe başlayan Kantar, ilk görevine 25 Ocak 1989’da Yalvaç İmam Hatip Lisesi’nde başladı. Kantar, Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaklaşık 21 yıl çeşitli okullarda müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu.

15 Eylül 2010’da Isparta Merkez İmam Hatip Lisesi’nde bir yıl müdürlük yapan Kantar, 1 Ağustos 2011’de Çorum Alaca İmam Hatip Lisesi’ne öğretmen olarak atandı.

Kantar, 25 Ocak 2013’ten itibaren mezunu olduğu Çorum Merkez Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi’nde görev yaptı. Ayrıca Çorum Merkez Danişment Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda yaklaşık bir yıl müdürlük görevinde bulundu.