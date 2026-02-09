Etkinlikte, TÜSEB’in vizyonu, çalışma modeli ve proje destek süreçlerinin tanıtılmasının yanı sıra üniversite bünyesinde yürütülen sağlık odaklı projeler masaya yatırıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesinin, misyon odakları arasında yer alan sağlık sektörüne yönelik proje ve çalışmalara büyük önem verdiğini vurguladı. Baykan, üniversitenin, disiplinler arası bir yaklaşımla sağlık alanında katma değer üreten projeleri desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Programın birinci oturumunda TÜSEB TTO AŞ Müdürü Doç. Dr. Zeliha Özdemir Köken, “Üreten Sağlık Modelinde TÜSEB TTO’nun Rolü” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Sağlık Endüstrileri Yerlileşme ve Proje Geliştirme Daire Başkanı Doç. Dr. Aziz Küçük, TÜSEB’in sağlık ürünlerinin yerlileştirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Oturumun son sunumunda ise TÜSEB Proje Uzmanı Yağmur Gültekin, TÜSEB proje başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Programın devamında Hitit Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen projelerin sunumları gerçekleştirildi. Bu kapsamda Prof. Dr. Faruk Gökmeşe, Doç. Dr. Yusuf Kanca, Prof. Dr. Gülay Yılmazel, Doç. Dr. Duygu Tutan, Doç. Dr. Ünsal Savcı ve Dr. Öğr. Üyesi Meryem Yalçınkaya projelerini katılımcılarla paylaştı. Sunumların ardından akademisyenler ile TÜSEB yetkilileri arasında görüşmeler gerçekleştirilerek projelere ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlik kapsamında TÜSEB ve Hitit Üniversitesi TTO yetkililerinden oluşan ekip, Teknoloji Merkezinin laboratuvarlarını gezerek proje prototiplerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Programda sunumu yapılan projeler için TÜSEB başvuruları ve ticarileşme süreçlerine yönelik yol haritaları ele alındı.

