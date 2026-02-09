Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekillerinin ismini kullanarak işe yerleştirecekleri kişilerden 3 ile 5 bin dolar arasında değişen meblağlarda ücret aldıkları iddia edilen H.B, D.K. ve G.U. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında dolandırıldığı tespit edilen yaklaşık 50 kişinin ifade alma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK