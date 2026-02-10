ÖZEL HABER

Çorum’da yaşayan engelli Gülten Aksoy (46), kızı ve kızının erkek arkadaşı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, bacaklarındaki kireçlenme nedeniyle rahatsızlığı bulunan Gülten Aksoy, kızı Canan D.’nin “İstanbul’a gel, ameliyat ol, sana ben bakarım” teklifini kabul ederek 2025 yılı Temmuz ayında İstanbul’a gitti. Aksoy, kızının erkek arkadaşı Yakup K. ile birlikte yaşadığı evde kalmaya başladı.

Aksoy, Yakup K.’nin kendisine “Sana ev alacağız, seni göndermeyeceğiz” diyerek güven kazandığını öne sürdü. Telefonunun ekranının kırık olduğunu söyleyen Aksoy, Yakup K.’nin “Sana yeni telefon alalım” diyerek telefonunu aldığını ve şifresini istediğini, kendisinin de güvenerek verdiğini ifade etti.

1 Ağustos 2025 tarihinde bankaya birlikte gittiklerini belirten Aksoy, kendi hesabından 100 bin TL nakit para çekerek Yakup K.’ye elden verdiğini söyledi. Daha sonra bilgisi dışında banka hesabından sanal kart oluşturulduğunu iddia eden Aksoy, bu kart üzerinden farklı tarihlerde 93 bin 360 TL, 202 bin TL, 528 bin 360 TL ve 19 bin 684 TL olmak üzere toplam 943 bin 424 TL’nin çekildiğini belirtti.

Yaşananların ardından iki farklı bankadan icra takibi başlatıldığını söyleyen Aksoy, engelli aylığıyla geçindiğini ve bu borcu ödeme imkânının olmadığını dile getirdi. Borca sürekli faiz işlendiğini belirten Aksoy, “Her şey belgeli. Bankalar evime icra gönderdi. Cezaevine girmek istemiyorum. İntiharın eşiğine geldim” diyerek gözyaşı döktü.

Kızının da olayın içinde olduğunu iddia eden Aksoy, “Bana tuzak kurdular. Benim adıma sanal kart oluşturup hesaplarımdan bir milyon liranın üzerinde para çektiler. Bunlar nitelikli dolandırıcı. Suçluların bulunmasını istiyorum” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.