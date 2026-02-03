ÖZEL HABER

Çorum’da bir hafta önce evlendiği eşinden yaklaşık 500 bin lira değerindeki altınlarla kaybolan Azerbaycan uyruklu gelin, bu kez Kocaeli’de ortaya çıktı. Aynı kişinin benzer yöntemle ikinci kez evlenip altınlarla kaçtığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Azerbaycanlı Sabina Vahabova (26), Çorum’da 28 Kasım’da yaptığı evliliğin ardından düğün takılarıyla birlikte ortadan kayboldu. Olayın yankıları sürerken Vahabova’nın bu kez Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 39 yaşındaki bir kişiyle imam nikahı kıydığı öğrenildi.

Mutluluğu Bir Gün Sürdü

Gebze’deki evlilikten yalnızca bir gün sonra, yaklaşık 300 bin liralık altını alarak kayıplara karışan genç kadının, kaçış anları apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Vahabova’nın altınları çantasına koyarak beyaz bir araca binip uzaklaştığı görülüyor.

Olay sonrası araştırma yapan Kocaelili aile, yüz tanıma programları yardımıyla gelinin, Çorum’da benzer şekilde altınlarla kaçan kişiyle aynı kişi olduğunu tespit etti. Vahabova’nın farklı bir isim kullanarak ve kılık değiştirerek yeniden evlilik yaptığı öne sürüldü.

Aileler Şikayetçi

Her iki olayda mağdur olan aileler, altınların bulunmasını ve benzer durumların başka kişilerin başına gelmemesi için yetkililerin gerekli adımları atmasını istiyor.