Atamayla ilgili açıklama yapan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçcu, emeklerinden dolayı görevi devreden Ferhat Yeğen'e teşekkür etti.

Yeniden Refah Partisi’nden geçtiğimiz Nisan ayında istifa ederek Anahtar Parti’ye katılarak Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilen Muhammed Emin Zorlu bu partiden de geçtiğimiz haftalarda istifa etmişti. Muhammed Emin Zorlu yeniden YRP saflarına katılarak Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Selçuk Geyveli, YRP Genel Merkez Çorum İl Sorumlusu ve MKYK Üyesi Yaşar Özkan ile Genel Merkez AR-GE Başkan Yardımcısı Yalçın Eldoğan’ın katılımı ile YRP Ocak ayı İl Divan Toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

İl Başkanı Nuri Kuşcu evsahipliğinde Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda Yeniden Refah Partisi teşkilatlarının çalışmaları geniş şekilde ele alındı.

Toplantıda ayrıca Merkez İlçe ve İlçe Başkanlıklarına yapılan atamalarla ilgili görevlendirme yazıları teslim edildi. Buna göre yeniden partiye dönen Muhammed Emin Zorlu’nun Merkez İlçe Başkanlığı görevine atandığı belirtildi. Görevi devreden Ferhat Yeğen’e de bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

YRP İl Başkanı Kuşcu ve Genel Merkez yöneticileri yaptıkları açıklamalarda “Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan Avukat Muhammet Emin Zorlu’ya yeni görevinde başarılar diliyor; bu görevin davamız, teşkilatımız ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Öte yandan YRP teşkilatlarında yenilenme ve güçlenme sürecinin devam ettiği, bu kapsamda Osmancık İlçe Başkanlığı görevine Fuat Topçu; Laçin İlçe Başkanlığı’na Ercan Kirişçi ve Sungurlu İlçe Başkanlığı görevine ise Osman Vargeloğlu’nun atandığı dile getirildi. Ayrıca görevi devreden ilçe başkanlarına bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetler için teşekkür edilerek göreve başlayan ilçe başkanlarına başarı dilekleri iletildi.

Muhabir: Haber Merkezi