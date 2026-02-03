CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Çorum’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin ardından basın toplantısı düzenledi. Solmaz, mitinge katılan yurttaşlara teşekkür ederken, iktidar partisi temsilcilerinin mitingle ilgili açıklamalarına da yanıt verdi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar’ın mitingin Kadeş Barış Meydanı’nda yapılmamasına yönelik eleştirilerine değinen Solmaz, Kadeş Meydanı’nın miting alanı kapsamı dışına çıkarıldığını hatırlatarak, “Bizlere Kadeş Barış Meydanı’nı miting için vermeyenler, bugün Kadeş’te miting yapamadığımızı, korktuğumuzu söyleyecek kadar düşmüştür. Kadeş Meydanı’nın miting alanı olmaktan çıkarıldığından habersiz olanlar gülünç duruma düşmüştür. İyi ki Kadeş Meydanı’nı bize vermemişler, çünkü buraya sığmazdık. Kadeş Meydanı’nın alabileceği kalabalığın 5-6 katını toplayabilen Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Abide Meydanında onbinlerce vatandaşımıza hitap eden Genel Başkanımız, Çorum’da örnek bir mitinge imza atmıştır” dedi.

CHP’nin toplumun tüm kesimleri için bir umut haline geldiğini ifade eden Solmaz, Çorum’da düzenlenen mitingin hem tarihi bir nitelik taşıdığını hem de iktidar yürüyüşünün güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi. Solmaz, “Çorum tarihinin en büyük eylemlerinden birine imza attık. Meydanlara sığmayan, sokaklara taşan yurttaşlarımız iktidar yürüyüşünü başlatmıştır” ifadelerini kullandı.



Mitinge yönelik katılım tartışmalarına da değinen Solmaz, farklı illerden parti yöneticileri ve vatandaşların katılımının tüm siyasi partiler için olağan olduğunu belirterek, mitingin esas kitlesinin Çorum halkı olduğunu vurguladı. Solmaz, “Çorum halkı hiçbir zorlama olmadan kendi iradesiyle mitinge katılmış, hak, hukuk ve adalet mücadelemize omuz vermiştir” dedi.

Tutuklu belediye başkanlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Solmaz, adaletin zedelendiği bir süreç yaşandığını savunarak, “Tüm baskı ve zulüm politikalarına rağmen alnımız ak, başımız diktir” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi

Basın toplantısının sonunda Solmaz, mitinge destek veren yurttaşlara, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi parti temsilcilerine, emniyet güçlerine ve basın mensuplarına teşekkür ederek, “Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesini birlikte büyütmeye devam edeceğiz” dedi.Solmaz’ın basın toplantısına Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleriyle, İl ve Merkez İlçe yöneticileri hazır bulundu.