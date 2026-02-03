İl Müftülüğü tarafından Ulucami’de organize edilen Kandil Özel Programı’na katılan vatandaşlara cami çıkışında Çorum Belediyesi ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de her kandilde olduğu gibi Berat Kandili’nde de yine anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Hanımeli Yöresel Market işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında vatandaşlara sıcak süt ikram edildi. Süt dağıtımına Vali Ali Çalgan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve protokol üyeleri de katıldı.

OLG Grup Olgun Bek’in katkılarıyla cemaate süt ikram ettiklerini hatırlatan Birlik Başkanı Yılmaz Kaya: “Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren bu mübarek gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızın Berat Kandili’ni kutluyoruz” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi