Yargıtay Onursal Başkanı Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet yarın ilimize geliyor. “Ombudsman Halkla Buluşuyor” Programı kapsamında 4-5 Şubat 2026 tarihinde Çorumlularla buluşacak olan Mehmet Akarca ve heyeti; Vali, Belediye Başkanı, Muhtarlar, Baro, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinleyecek.

Bu kapsamda Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda yarın saat 14.00’de “Ombudsman Çorumlularla Buluşuyor” programı düzenlenecek. Mehmet Akarca aynı gün saat 15.30’da da Çorum Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret edecek. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca 05 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de ise “Ombudsman Hitit Üniversitesinde” programına katılacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) dünyada bilinen adıyla Ombudsmanlık Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir hak arama kurumu. Kamu kurumları ile vatandaş arasındaki sorunları çözüme kavuşturan Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’nin en önemli arabulucu kurumlarından biri.

KDK tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşların hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, kamunun hizmet standartlarını yükseltmek, idarelerde iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesinde idareye yol göstermek, kamuda şeffaflığı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu kurumları ile vatandaş arasında çıkan sorunlarda arabuluculuk görevi yapan Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın ücretsiz avukatlığını yaparken idarelere de yol göstermektedir. KDK, vatandaş ile idare arasında barış köprüsüdür, vatandaşın idare karşısında sesidir.

KOLAY BAŞVURU

Vatandaşlar, kuruma www.ombudsman.gov.tr internet sitesi üzerinden, kuruma gelerek veya mektup yazarak kolayca başvurabilmektedirler. Başvurular ücretsizdir, başvuru parası, harç ve pul parası alınmamaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruları, en geç 6 ay içerisinde sonuçlandırmaktadır”

ÇORUM’DAN KDK’YA

1.467 BAŞVURU OLDU

Kamu Denetçiliği Kurumu’na Çorumlular tarafından toplamda bin 467 başvuru yapıldı. Çorumlular; ekonomi, maliye, vergi, kamu personel rejimi, adalet, milli savunma ve güvenlik gibi birçok konuda hakkını Kamu Denetçiliği Kurumu’nda aradı.

