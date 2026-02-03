Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerine ilişkin duyuru yayımladı. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında, periyodik muayene süresi dolan ölçü ve ölçü aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların 2 Mart 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilgili kurumlara müracaat etmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, akaryakıt ve LPG sayaçları, tartı aletleri, pazar terazileri, taksimetreler, takograflar, ısı sayaçları ile elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayene sürelerine dikkat çekildi. Süresi dolan sayaç ve cihazların yetkili muayene servislerinde kontrol ettirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Periyodik muayenesi yaptırılmayan veya muayenesiz ölçü aleti kullananlar hakkında 3516 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem uygulanacağı hatırlatılarak, ilgililerin duyarlılık göstermesi istendi.

Muhabir: Haber Merkezi