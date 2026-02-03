Şanlıosman Köyü Derneği önceki dönem başkanı Yaşar Üngül (Yaşar Başkan) ile Sadık Üngül’ün anneleri, merhum Halil Üngül’ün eşi, Güngör Ercin’in baldızı olan Sevim Üngül, şeker koması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aslen Gökköy köyü nüfusuna kayıtlı olup, Şanlıosman Köyü’nde ikamet eden Sevim Üngül’ün cenazesi bugün (3 Ocak 2026 Salı günü) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme erkanının ardından Şanlıosman Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ