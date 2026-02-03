Kubilay Kavukçu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın oluru ile İl Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü olarak görev yapan Kavukçu, Bakanlık olurlarıyla İl Müdür Yardımcılığı görevine görevlendirildi.

Görevlendirmeyle ilgili yapılan açıklamada, Kavukçu’nun yeni görevinde de tarım ve kırsal kalkınma alanındaki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Kubilay Kavukçu’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, yapılan görevlendirmenin kuruma ve Çorum’a hayırlı olmasını temenni etti.

Muhabir: SELDA FINDIK