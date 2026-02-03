Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, 2026 yılının ilk enflasyon rakamının yüzde 4,84 olarak açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Okumuş, Hakem Kurulu kararıyla verilen yüzde 11’lik artışın neredeyse yarısının daha ilk aydan eridiğini söyledi.

Ocak ayı enflasyonunun son 5 yılın en düşük Ocak ayı rakamı olmasına rağmen, son 11 ayın en yüksek aylık enflasyonlarından biri olarak kayıtlara geçtiğini belirten Okumuş, en yüksek artışların gıda, ulaştırma ve konut kalemlerinde yaşandığını vurguladı. Sabit gelirlilerin zorunlu harcama sepetlerindeki artışın sürdüğünü ifade eden Okumuş, Ramazan ayının kamu görevlileri açısından zor geçeceğinin açık olduğunu dile getirdi.

Enflasyon hedeflerinin tutabilmesi için önümüzdeki aylarda oranların yüzde 1’in altında kalması gerektiğini belirten Okumuş, aksi halde hedeflenen enflasyonun gerçekleşmesinin zor olduğunu söyledi. Dönemsel enflasyon oranlarının son aylarda baskılanarak düşürüldüğünü savunan Okumuş, bunun maaş ve ücretlere yansıyan artışları azalttığını ifade etti.

Enflasyon oranları düşse dahi vatandaşın cebinde hissedilen bir rahatlama olmadığını kaydeden Okumuş, “Alım gücümüz artmıyor çünkü maaş ve ücretler hak ettiği seviyede yükseltilmiyor” dedi. Enflasyonla mücadelede rakamsal baskılamalar yerine piyasada hissedilir politikalar üretilmesi gerektiğini vurgulayan Okumuş, bunun bedelinin memur ve emekliye ödetilmemesi gerektiğini ifade etti.

2025 Ağustos ayında toplu sözleşme ve bütçe görüşmeleri sürecinde seyyanen zam taleplerini açıkça dile getirdiklerini hatırlatan Okumuş, kamuda ücret adaletsizliğinin giderek arttığını söyledi. “Eşit işe eşit ücret” anlayışının ortadan kalktığını belirten Okumuş, kamuda ücret reformu, personel sisteminde bütünlük ve sendikal özgürlük taleplerini yineledi.

Okumuş, 4688 sayılı Kanun’un değiştirilmesi gerektiğini belirterek, personel sistemini bozan uygulamalara son verilmesi ve toplu sözleşme sürecinin daha adil bir zemine oturtulması çağrısında bulundu.

