Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez ilçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Genel Başkan Özgür Özel’in de katılımı ile Çorum’da Abide Meydanında düzenlenen mitingin büyük bir ses getirdiğini ve tarihe altın harflerle yazılacağını söyledi.

Mitinge katılım için kimseye zorlama olmadığını, herkesin kendi iradesiyle, hak, hukuk ve adalet mücadelesine destek vermek amacıyla cadde ve sokaklara dökülerek miting alanında yerini aldığını belirten Yiğitoğlu, onbinlere seslenen Genel Başkan Özgür Özel’in Çorum’dan iktidar yürüyüşünü ateşlediğini vurguladı.

Hititlerin başkenti Çorum’un tarihi bir gün yaşadığının altını çizen Resul Yiğitoğlu, başta Genel Başkan Özgür Özel olmak üzere genel merkez temsilcilerine, milletvekillerine, parti meclis üyelerine, konuk il başkanlarına, ilçe başkanlarına, gençlik ve kadın kollarına, partinin tüm kademelerine, sivil toplum kuruluşları, diğer siyasi partiler ile mitinge katılan tüm vatandaşlara, mitingi dünyaya duyuran ve Çorum’un tanıtımı yapan yerel ve ulusal basın mensuplarına teşekkür etti. Emniyet mensuplarına da güvenliği sağlamada gösterdikleri hassasiyet ve fedakarlık için teşekkür eden Yiğitoğlu, Çorum’un tüm katmanlarıyla örnek bir demokrasi şöleni yaşadığını bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi

İktidar partisinin artık ülkeyi yönetemez, sorunları çözemez duruma geldiğinin altını çizen Yiğitoğlu, toplumun tüm kesimlerinin erken seçim istediğini, sandığın gelmesinin şart olduğunu, haksız yere tutuklanan, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının serbest bırakılarak görevlerine iade edilmesi gerektiğini dile getirerek, CHP’nin ve etrafında güçbirliği yapacak kitlelerin bu ülkeyi aydınlığa, çağdaşlığa kavuşturacağını, hak, hukuk ve adalet temelinde, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletileceği günlerin çok yakın olduğunu açıkladı.