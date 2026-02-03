KİLO FİYATI 100 TL OLARAK AÇIKLANDI

19 Şubat Perşembe günü başlayacak Ramazan Ayı öncesi, ramazan pidesinde fiyatın ne olacağı merak konusuydu. Merak edilen konuyla ilgili Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı konuştu. Başkan Balcı, bu yıl İstanbul ve Ankara’da ramazan pidesinin 250 gram olacağını ve 25 TL satılacağını açıkladı. Balcı’nın açıklamasıyla pidenin kilogram fiyatının 100 TL olduğu da ortaya çıktı. Bu gelişmeleri ve Çorum'da uygulanacak fiyat tarifesini Çorum Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Kurt'a sorduk.

"VATANDŞLARIMIZI ÜZMEYECEK BİR FİYAT ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Gazetemize açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Kurt, henüz fırıncılarla oda yönetimi arasında görüşmelerin sürdüğünü ve kesin bir karara varılamadığını söyledi.

Pide fiyatlarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını dile getiren Kurt, "Vatandaşlarımızı üzmeyecek bir fiyatın ortaya çıkması için çalışıyoruz." dedi.