Manevi arınma, günahların affedilmesi gibi derin anlamlar taşıyan ve mübarek üç aylardan Şaban Ayının 15.gecesi olan Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurarak ibadet etti.

İl Müftülüğü tarafından Muradı Rabi Çorum Ulucami’de düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim, mevlidi şerif ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Programda İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Berat gecesinin anlam ve önemine binaen verdiği kısa sohbetinden sonra “İlahi Cennet evine girenlerden eyle bizi, Beraatini sağ elinden alanlardan eyle bizi” dizeleriyle duygu yüklü bir dua yaptı.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Programın sonunda vatandaşlar ve protokol üyeleri birbirlerinin kandilini tebrik etti.

MÜFTÜLÜK’TE TEBRİKLEŞME

Öte yandan Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15.gecesi idrak edilen “Berat Kandili” öncesi İl Müftülüğü’nde tebrikleşme yapıldı. Müftü Şahin Yıldırım, Müftü Yardımcıları Dr. Fazıl Saraç ve Özlem Kalyoncu Şirin, şube müdürleri ve diğer müftülük personeliyle bir araya gelerek tebrikleşti.

Günahların bağışlandığı, duaların kabul olduğu, gönüllerin aydınlandığı bu mübarek gecede, Allah’ın affedip beraatını verdiği kullarından olmak dileğinde bulunan Müftü Yıldırım, böylesi mübarek bir gecenin hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR