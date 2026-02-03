CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çorum’da gerçekleştirdiği mitingde dile getirdiği ifadeler, iktidar temsilcilerinin tepkisini çekmeye devam ediyor. AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı’nın ardından, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar da yazılı bir açıklama yaparak Özel’in sözlerine sert yanıt verdi.

Alar açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çorum mitinginin çevre illerden getirilen katılımcılarla gerçekleştirildiğini öne sürerek, “En küçük programlarını dahi Kadeş Meydanı’nda yapanlar, genel başkanlarının mitingini aynı meydanda yapmaya cesaret edememiştir” ifadelerini kullandı.

CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarına dikkat çeken Alar, bugün itibarıyla CHP’de 17 belediye başkanının yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklu olduğunu savundu. İstanbul’da hizmetin durma noktasına geldiğini, trafik sorununun çözülemediğini belirten Alar, Ankara’nın susuzlukla, İzmir’in ise çöp ve koku sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Özgür Özel’in hızlı tren ve mitinge katılım çağrılarına da değinen Alar, “Hızlı tren için suç duyurusunda bulunup bugün ‘hızlı treni biz yapacağız’ demek Çorumlu ile alay etmektir. Hızlı tren projesi zaten devam etmektedir” dedi. Alar, Ankara dönüş yolunda hızlı tren inşaat çalışmalarının açıkça görülebileceğini belirterek, muhalefetin yatırımlara karşı tutum sergilediğini iddia etti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

Açıklamasında savunma sanayii projelerine yönelik geçmiş muhalefet tutumlarını da hatırlatan Alar, CHP’nin İHA ve SİHA projeleri ile sanayi yatırımlarına karşı çıktığını savundu. CHP Genel Başkanı Özel’in “hak, hukuk, adalet” söylemlerinin yolsuzluk iddiaları karşısında inandırıcılığını yitirdiğini ifade eden Alar, “Yolsuzluk iddiaları varken, bunları savunurken adaletten söz edilemez” değerlendirmesinde bulundu.Alar açıklamasını, “AK Parti hizmet ve eser siyaseti yaparken, CHP yolsuzluk ve hakaret siyaseti yapmaktadır. Çorum algıyla ya da taşıma kalabalıklarla kandırılamaz. Bu şehir lafı değil, hizmeti bilir” sözleriyle tamamladı.