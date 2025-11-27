Alınan bilgilere göre 25 yaşındaki Abdullah Ç., aracı kişiler vasıtasıyla tanıştığı Azerbaycan’dan getirilen Zehra Q. (22) ile imam nikahı kıyarak evlendi.

MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ…

Düğün takılarıyla evine yerleşen genç kadın, evlilikten sadece bir hafta sonra iz bırakmadan kayıplara karıştı.

Aile, gelinlerini evde bulamayınca paniğe kapıldı. Eşyalarını toparlayıp altınlarla birlikte kaybolduğu düşünülen genç kadın için aile, akşam saatlerinde iki kez polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı.

GELİNİN GERÇEK KİMLİĞİNDEN EMİN DEĞİLLER

Taraflar arasında resmî nikâh bulunmadığı için damat ve ailesinin gelinin kimlik bilgilerinin doğruluğundan emin olmadıkları öğrenildi.

Polis ekipleri, hem “şüpheli kaybolma” iddiası üzerine çalışma başlattı hem de gelinin gerçek kimliğini tespit etmek için araştırma yürütüyor.

Aile ise bir yandan gelinin bulunmasını beklerken bir yandan da altınların akıbeti konusunda endişeli.