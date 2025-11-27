Çorum-İskilip kara yolu Osmancık kavşağında yoğun sis nedeniyle 19 FK 243 plakalı araç ile 06 CFK 648 plakalı araç çarpıştı. Ardından 19 ADJ 118 plakalı araç da yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

19 TF 087 plakalı araç ise kaza nedeniyle yol kenarına park edilen 19 FN 203 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalarda araçlarda bulunan T.Y, R.K, H.K, U.D, K.K. ve İ.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan R.K. burada ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Muhabir: AA AJANS