Kurumlar arası güç birliğiyle hayata geçirilen etkinlikte, çocuklara erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmanın önemi vurgulandı. Program boyunca tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, yaş gruplarına uygun ve anlaşılır bir dille öğrencilere aktarıldı. Uzmanlar, erken yaşlarda edinilen sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bağımlılıkla mücadelede en güçlü koruyucu faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti.

PASİF İÇİCİLİK UYARISI

Eğitimlerde yalnızca sigara kullanımının değil, pasif içiciliğin de ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu ifade edildi. Sigara içmeyen çocukların dumanlı ortamlarda bulunmasının; sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarına, astım ve alerjik hastalıklara, akciğer gelişiminde geriliğe ve orta kulak enfeksiyonlarına yol açabileceği bilimsel veriler ışığında paylaşıldı.

Uzmanlar, özellikle ev ve araç gibi kapalı alanlarda sigara içilmemesinin çocuk sağlığının korunmasında hayati önem taşıdığını belirterek, “dumansız hava sahası” bilincinin aile içinde başlaması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik boyunca öğrenciler “Temiz Hava Hakkımız”, “Sağlıklı Nesiller Bizimle Başlar” ve “Dumansız Okul, Sağlıklı Gelecek” mesajlarıyla çalışmalara aktif katılım sağladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR