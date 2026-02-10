Danimarka’da gerçekleştirilen Danimarka-Türkiye Sektörel İş Birliği Belediyeler Arası Bilgi Paylaşımı Çalışması’nda enerji verimliliği, çevre politikaları ve sürdürülebilir şehircilik uygulamaları ele alındı.

Türkiye’den bakanlık yetkilileri, belediye başkanları ve akademisyenlerin katıldığı çalışma ziyaretinde, Danimarka’nın enerji alanında hayata geçirdiği örnek uygulamalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı temsilen Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Bilal Düzgün, Bakan Yardımcısı Danışmanı Özgür Yılmaz ile EVÇED Isı ve Kojenerasyon Grup Koordinatörü Burhan Güldibi yer aldı.

Heyette ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Afyon Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da bulundu. Danimarka Enerji Ajansı yetkilileri ise program boyunca çalışmalara eşlik etti.



Ziyaret kapsamında Aurus Jeotermal Tesisi, Kalundborg ve Svebolle saha ziyaretleri, Hoje Taastrup Isı Pompası ile Amager Bakke Enerji Tesisi incelendi.

Danimarka’nın, kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtları neredeyse hiç kullanmadan şehirlerini ve sanayi kuruluşlarını ısıtıp soğutabilen enerji sistemleri dikkat çekti. Sap, saman, ağaç artıkları, dal ve benzeri katı atıkların biyokütle olarak değerlendirildiği tesislerin; ısı pompaları ve ısı üretim-transfer merkezleriyle entegre şekilde çalıştığı ve sıfır atık anlayışıyla kurulan bu sistemlerin, enerji alanında dışa bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Programın ülkemiz açısından önemli kazanımlar sağladığını belirten Başkan Aşgın, enerji alanında edinilen yeni vizyonun yol gösterici olduğunu belirtti. Danimarka’da incelenen uygulamaların; ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımları ve atıkların enerjiye dönüştürülmesine yönelik çalışmalara katkı sunacağını ifade etti.

“Başkan Aşgın, ziyaretler kapsamında Danimarka’nın ikinci büyük şehri olan Aarhus’un Belediye Başkanı Anders Winnerskjold ile de bir araya geldi. Aşgın, görüşme sonunda Winnerskjold’a Hitit Güneş Kursu figürü hediye etti.