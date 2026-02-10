Merhum Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy döneminin başkan yardımcılarından Orhan Horan bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Kıza süre önce bir ameliyat geçirdiği öğrenilen Horan’ın vefatı ailesi, yakınları ve dostları arasında üzüntüye neden oldu. Merhumun cenazesi bugün (10 Şubat 2026 Salı günü) ikindi namazının ardından Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi