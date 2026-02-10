Türkiye’nin en büyük yurtdışı eğitim markalarından Endless Abroad, Çorum’daki yeni ofisini düzenlenen törenle hizmete açtı.

Hasan Basri Ilgaz İş Merkezi’nde açılan ofisin, kentteki eğitim kurumlarıyla uluslararası iş birlikleri geliştirmesi ve öğrencilerin yurtdışı eğitim ile kariyer hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Açılış törenine katılan davetliler, Endless Abroad yetkilileri tarafından firma faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Çorum ofisinin, yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilere profesyonel danışmanlık hizmeti sunacağı ifade edildi. Endless Abroad Çorum Ofisi’nin, kentte yurtdışı eğitim alanında önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Açılışa, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti eski il Başkanı Murat Günay ile çok sayıda davetli katıldı.

Firma kurucusu Anıl Kürkcü, Endless Abroad’ın kuruluş süreci ve vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

1989 yılında Ankara’da doğan Kürkcü, eğitim hayatına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nde başladı. Lisans eğitiminin son yılında Fransa’daki Université de Valenciennes’e geçerek eğitimini burada tamamladı. Yüksek lisansını ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fransızca Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamladı.

Mesleki kariyerinde uzun yıllar Fen Bilimleri Kolejleri bünyesinde Yabancı Diller Koordinatörü olarak görev yapan Kürkcü, daha sonra Londra merkezli Cambridge University Press & Assessment çatısı altında faaliyet gösteren TEAS Press’te Genel Koordinatörlük görevini üstlendi.

Bu süreçte Türkiye genelindeki birçok eğitim kurumuna yabancı dil yayınları ve öğretmen eğitimleri alanında destek sağladı.

2025 yılında memleketi Çorum’a dönme kararı alan Kürkcü, Edufly Academy ve Endless Abroad markalarını kurarak eğitim alanındaki çalışmalarını burada sürdürmeye başladı. Endless Abroad markasıyla yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilere profesyonel danışmanlık hizmeti veriyor.

Endless Abroad; Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede lise değişim programları, üniversite ve yüksek lisans başvuruları, dil okulları, yaz okulları ve sertifika programları konularında danışmanlık hizmeti sunuyor. Firma, başvuru sürecinden vize danışmanlığına, kabul sonrası yerleşim ve oryantasyon aşamalarına kadar öğrencilere kapsamlı destek sağlıyor.