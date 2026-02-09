Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Fatih Göçmen ile teknik personel eşliğinde hayvan pazarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen incelemelerde pazarın genel durumu, hijyen koşulları, hayvan sağlığı ve hayvan refahı konuları yerinde değerlendirildi.

Teknik ekip tarafından yapılan kontrollerde hayvanların sağlık durumları tek tek incelenirken, yetiştiricilere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ziyaret kapsamında üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirilerek talep ve öneriler dinlendi.

İl Müdürü Hasan Taş, hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından hayvan pazarlarının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, üreticilerin desteklenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla saha çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının korunması, hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla denetim ve rehberlik faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

