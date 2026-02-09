Çorum’un Osmancık ilçesinde TOKİ konutlarını yapan yüklenici firmaya bağlı çalışan işçiler, 5 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Gemici Mahallesi’nde yapımı süren 5. Etap 236 konut ve 4 dükkândan oluşan TOKİ inşaatında çalışan yaklaşık 50 işçi, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle çalışmayı durdurdu. Maaşlarını alamadıklarını belirten işçiler, 5 gündür iş bırakma eylemlerini sürdürüyor.

Aralarında kepçe operatörleri, tesisatçı ve kalıp ustalarının da bulunduğu çalışanlar, dondurucu soğuk havaya rağmen şantiye alanında ateş yakarak eylemlerine devam ediyor. İşçiler, uzun süredir mağdur edildiklerini ifade ederek yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.

Eylem nedeniyle şantiyedeki inşaat çalışmalarının tamamen durduğu öğrenilirken, yüklenici firmadan ve yetkili kurumlardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.