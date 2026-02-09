Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak gösterilen TOKİ 500 bin konut projesinde kura süreci aralıksız devam ediyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi Çorum için yapılacak çekilişe odaklanmış durumda. Toplam 2 bin 867 konutun inşa edilmesinin planlandığı kentte kura tarihine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.

TOKİ ÇORUM KURASI NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da inşa edilecek olan 2 bin 867 konut için kura çekimi 23 Şubat’ta Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek.

TOKİ ÇORUM KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ AÇIKILANDI MI?

500 bin sosyal konut projesinde Çorum kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.

Çorum merkezde 12 bin 457 başvuru onaylandı, 2 bin 511 başvuru reddedildi.

ÇORUM TOKİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN