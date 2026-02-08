Merhum Halil Aksungur’un eşi, Ömer, Mustafa ve Ali Aksungur ile Emine Özdemir, Hatice Sert ve Reyhan Sarıtaş’ın anneleri Ayşe Aksungur (96) hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Çorum Özel Hastanesi’nde tedavi gören ve 5 Şubat Perşembe akşamı vefat eden Ayşe Aksungur’un cenazesi, Akşemseddin Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi