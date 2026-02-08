Çorum’da düzenlenen Abdal Musa Birlik Ceminde canlar birlik oldu, muhabbet tazeledi, lokma paylaştı.

Mislerovacığı köylüleri tarafından geleneksel olarak düzenlenen cem, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde yoğun bir katılımla yapıldı. Abdal Musa Birlik Cemi’nde bir araya gelen köy halkı, lokma paylaştı, gönülleri birledi, muhabbet etti.

Mislerovacığı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Uğurcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Kentel, Muharrem Ergün ve Arap Hüseyin Çetinkaya tarafından düzenlenen birlik cemi, Dedeler Nurettin Aksoy, Ali Doğancı ve Hasan Eker önderliğinde yapılırken, Aşık Hüseyin Çakmak ise deyiş ve duaz-ı imamlarla buluşmaya anlam kazandırdı.

6 adet kurbanın kesildiği ve lokma paylaşımının yapıldığı cemde Emine Özten yönetimindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı semah ekibi de yer aldı. Semah ekibine bağlaması ile Nesimi Bilgin eşlik etti. Semah ekibinde görev alan gençlerin gösterisi yoğun ilgi gördü. Cem muhabbetinde 12 hizmet yerine getirildi. Dedeler, yol erkanı hakkında bilgi vererek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Cemde konuşan Dede Ali Doğancı, Hz. Ali’nin adaletini örnek göstererek, “Aleviyim demekle alevi olunmaz. Yol ve erkanın gereklerini yerine getirmek gerektir. Alevilik hak yememek, eline, beline, diline sahip olmaktır” ifadesini kullandı.

Dede Nurettin Aksoy ise Abdal Musa Birlik Cemi ve görgü ceminin anlamını anlatarak: “Alevilikte rızalık çok önemlidir. Kazanımlarınızın, birikimlerinizin, rızkınızın, malınızın rızalığını almanız Aleviliğin esasıdır. Alevilik hak ve hakikat yoludur” diye konuştu.

Aleviliğin yaşanması ve yaşatılması gerektiğini vurgulayan Aksoy; insanların dünyalık derdine düşmemesi, gönül kazanması, Hak yolunda hizmet etmesi gerektiğinin de altını çizerek, “Derdi dünya olanların, dünya kadar derdi olur” şeklinde konuştu.

Dernek Başkanı Uğurcan, ceme katılan, lokmalarıyla katkı sunan, kurbanların alınmasında, kesilmesinde ve hazırlanmasında desteği bulunan herkese teşekkür etti. Kurbanların ve lokmaların hazırlanması sırasında da köylüler yoğun çaba saffetti. Cem birleme ve lokma paylaşımının ardından program sona erdi.

Ceme konuk olarak ise CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Mobilyacılar Odası Başkanı Fatih Erdal, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Arap Ali Gül, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ve Hamdiköy Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Canberk Çelikcan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

