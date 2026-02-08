Mislerovacığı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetici ve üyeleri, geçtiğimiz haftalarda yapılan genel kurul ile birlikte Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Doğan ile Genel Sekreter olarak atanan köylüleri Arap Aydoğdu’ya hazırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı Kenan Uğurcan, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri, Mislerovacığı Köyü’nden olan Oda Başkanı İbrahim Doğan ile Maliye’den emekli olduktan sonra Oda’nın Genel Sekreterliği görevine getirilen Aydoğdu’ya görevlerinde başarılar dileyerek, “Her şart ve koşulda yanınızdayız. Yolunuz ve bahtınız her daim açık olsun” mesajını iletti.Oda Başkanı Doğan ile Genel Sekreter Aydoğan, heyete teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK