Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası” kapsamında denetim ve bilgilendirmelerine aralıksız devam ediyor.

Kampanya çerçevesinde, tam buğday unu üreten un fabrikaları ile tam buğday ekmeği üretimi yapan fırınlar denetleniyor. Denetimler; İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Alaattin Bal ve alanında uzman gıda mühendisleri tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde un fabrikalarının üretim prosesleri de ayrıntılı şekilde inceleniyor. Tam buğday ununun mevzuata uygun, kalite standartlarını karşılayacak ve besin değerini koruyacak biçimde üretilmesi için teknik kontroller yapılıyor; gerekli görülen hususlarda işletmelere yönlendirmelerde bulunuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenilirliğinin sağlanması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarına kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

