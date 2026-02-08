İl Milli Eğitim Müdürlüğü, edebiyat alanında önemli bir başarıya imza atan öğrenciyi ağırladı.“Piri Reis ile Penang Adası” adlı kitabın yazarı olan Erva Mina Kıloğlu, Pınar Koleji Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olarak, Okul Müdür Yardımcısı Fevza Çubuk eşliğinde Millî Eğitim Müdürü Çağlar’ı ziyaret etti.

Çağlar, kaleme aldığı eserle takdir toplayan genç yazar Erva Mina Kıloğlu’nu tebrik ederek, edebiyat yolculuğunda göstermiş olduğu başarıdan dolayı çeşitli hediyeler takdim etti.

Milli Eğitim Müdürü Çağlar, öğrencinin bu yaşta ortaya koyduğu edebî çalışmanın son derece kıymetli olduğunu belirterek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi