Karaderili tarafından gönderilen yaklaşık 1500 mont, Sungurlu’daki ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi. Her yıl düzenli olarak ilçeye mont desteğinde bulunan Karaderili’nin gönderdiği montlar, Hürriyet Ortaokulu koordinesinde ilçedeki okullara ulaştırılarak ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Hayırsever iş insanı Karaderili, Marfil Tekstil olarak 18 yıldır sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ülkenin dört bir yanında her yıl yaklaşık 50 bin çocuğun mont ihtiyacını karşıladıklarını belirtti. Mesut Karaderili, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sürecinde de yaklaşık 80 bin öğrencimizin kışlık mont ihtiyacını karşıladık” dedi.

Bu yıl da ilçedeki öğrencileri unutmadıklarını ifade eden Karaderili, “Onları sevindirebildiysek ne mutlu bize. Yüzlerinden gülücükler eksik olmasın. Unutmayalım ki iyilik paylaşıldıkça büyür” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi