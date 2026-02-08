Çorum Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Yücel Şahin, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı’yı ziyaret etti.

Merkezi Ankara’da bulunan Federasyonun Başkanı Taklacı ile bir süre görüşen Yücel Şahin, Çorumlu esnafın selamını iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Taklacı, Çorumlu esnaf ve sanatkarlara her zaman kapısının açık olduğunu söyledi.

Ayrıca Yücel Şahin'i oda başkanlığına tekrar seçilmesinden dolayı kutlayan Federasyon Başkanı Taklacı, kendisi ve ekibine yeni dönemde de başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Muhabir: Haber Merkezi