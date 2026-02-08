İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.

İl Müftü Vekili Fazıl Saraç, şube müdürleri Hacı Osman Turan, Erdal Bulut, şef Hüsamettin Erduran, TDV Çorum şube personeli Ahmet Emin Kaplan ile birlikte kış mevsiminde ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıtımında bulundu.

Müftü Vekili Saraç ve müftülük personeli, 8 kişilik Iraklı ve 5 kişilik Suriyeli ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret ederek hayır sahiplerinin emanetlerini yerlerine ulaştırdı.

Çocukların ve ebeveynlerinin sevincine ortak olan Saraç ve personeli, hayır sahiplerine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi